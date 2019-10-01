طريقة عمل بلح الشام للشيف الشربيني

نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام اللذيذ الشهى بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير بلح الشام:

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

1/2 كيلو دقيق أبيض

8 بيضات

200 مل زيت القلي

400 مل ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

شربات بارد



طريقة عمل بلح الشام

*فى اناء على النار ضع الملح والسكر والفانيليا فى الزيت ثم الدقيق ويقلب جيدًا

* اعجنى الخليط مع البيض المخفوق حتى تصبح عجينة طرية أقرب للسائلة

* باستخدام كيس حلواني تشكل العجينة على هيئة أصابع وتقلى في زيت درجة حرارته 80 مئوية ويوضع عليها الشربات بعد القلى