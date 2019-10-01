طريقة عمل بلح الشام للشيف الشربيني

نقدم لكم طريقة عمل بلح الشام اللذيذ الشهى بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير بلح الشام:
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
1/2 كيلو دقيق أبيض
8 بيضات
200 مل زيت القلي
400 مل ماء
ملعقة صغيرة فانيليا
شربات بارد
طريقة عمل بلح الشام
*فى اناء على النار ضع الملح والسكر والفانيليا فى الزيت ثم الدقيق ويقلب جيدًا
* اعجنى الخليط مع البيض المخفوق حتى تصبح عجينة طرية أقرب للسائلة
* باستخدام كيس حلواني تشكل العجينة على هيئة أصابع وتقلى في زيت درجة حرارته 80 مئوية ويوضع عليها الشربات بعد القلى
مقادير بلح الشام:
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
1/2 كيلو دقيق أبيض
8 بيضات
200 مل زيت القلي
400 مل ماء
ملعقة صغيرة فانيليا
شربات بارد
طريقة عمل بلح الشام
*فى اناء على النار ضع الملح والسكر والفانيليا فى الزيت ثم الدقيق ويقلب جيدًا
* اعجنى الخليط مع البيض المخفوق حتى تصبح عجينة طرية أقرب للسائلة
* باستخدام كيس حلواني تشكل العجينة على هيئة أصابع وتقلى في زيت درجة حرارته 80 مئوية ويوضع عليها الشربات بعد القلى