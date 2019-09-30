مفاجأة.. عدلي القيعي يوجه الشكر لنادي جينراسيون فوت السنغالي.. تفاصيل

فجر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مفاجأة كبرى بتوجيه الشكر إلى مسئولي نادي جينراسيون فوت السنغالي، عقب رفضه خوض مباراته ضد الزمالك في استاد الجيش ببرج العرب.



وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية، إن ما فعله نادي جينراسيون فوت السنغالي هو الصواب، بأنه رفض خوض المباراة باستاد الجيش ببرج العرب.



وأشار عدلي القيعي إلى أن بطل السنغال فعل الصواب بأنه نقل الحالة الأمنية المستقرة في مصر، وأنه يتوجب تقديم الشكر لهم وليس العكس.



وأضاف: "الترويج للسياحة المصرية بزيارة المتحف أو الأماكن السياحية مواقف يشكر عليها الجانب السنغالي، الذي ينقل الصورة الحقيقية عن الوضع الأمني في مصر".



وكان النادي السنغالي اعترض على نقل المباراة من بتروسبورت الي استاد الجيش وتمسك بموقفه ولم يذهب الى موعد المباراة يوم الأمس الأحد، واصبح الوضع قيد الدراسة بالوقت الحالي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.