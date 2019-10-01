انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بمركز الحامول في كفر الشيخ اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن مغذي كوم الحجر لتغيير موصلات جهد متوسط من الساعة 7 صباحًا حتى 3 عصرًا.
وقالت الوحدة المحلية للحامول، إن القري المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، هي الشنواتي، أبو المجد، الثمانين، تعاون ثانٍ.
كما أعلنت عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران، غدًا، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا؛ لإجراء أعمال الصيانة والنقل علي الأبراج.
وقالت الوحدة المحلية للحامول، إن القري المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، هي الشنواتي، أبو المجد، الثمانين، تعاون ثانٍ.
كما أعلنت عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران، غدًا، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا؛ لإجراء أعمال الصيانة والنقل علي الأبراج.