Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بمركز الحامول في كفر الشيخ اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
الكهرباء
الكهرباء
Advertisements
محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن مغذي كوم الحجر لتغيير موصلات جهد متوسط من الساعة 7 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وقالت الوحدة المحلية للحامول، إن القري المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، هي الشنواتي، أبو المجد، الثمانين، تعاون ثانٍ.

كما أعلنت عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران، غدًا، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا؛ لإجراء أعمال الصيانة والنقل علي الأبراج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة بنها 4 ساعات لأعمال الصيانة

ترشيحاتنا

أزمات متواصلة.. نجم الأهلى بدوي بهرته أضواء المدينة

اخبار البرلمان| النواب يزف بشرى بشأن المرتبات والمعاشات.. ويكشف قرار الحكومة الخاص بأسعار البنزين

وفاء سلطان آخرهن .. نجمات تزوجن في السر أبرزهن أنغام ونبيلة عبيد

بـ فستان دانتيل أسود.. دينا الشربيني بإطلالة جذابة مع عمرو دياب ويسرا

مصطفى فتحى يزف خبرا سعيدا لجماهير نادي الزمالك

بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض