انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بمركز الحامول في كفر الشيخ اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن مغذي كوم الحجر لتغيير موصلات جهد متوسط من الساعة 7 صباحًا حتى 3 عصرًا.



وقالت الوحدة المحلية للحامول، إن القري المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، هي الشنواتي، أبو المجد، الثمانين، تعاون ثانٍ.



كما أعلنت عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الزعفران، غدًا، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا؛ لإجراء أعمال الصيانة والنقل علي الأبراج.