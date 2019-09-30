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أخبار العالم

بعد فضيحة أوكرانيا.. مكالمة جديدة لترامب ورئيس وزراء أستراليا بشأن تحقيق مولر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:55 م
ترامب ورئيس وزراء
ترامب ورئيس وزراء استراليا
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون لمساعدة المدعي العام ويليام بار على جمع معلومات بشأن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية حول التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" فإن الرئيس الأمريكي ضغط على المسؤول الاسترالي خلال مكالمة هاتفية للعمل مع بار في التحقيق الذي فتحه حول كيفية بدء التحقيق الروسي.

وتعد تلك القضية هي الثانية التي تكشف عنها الصحافة الأمريكية بشأن طلب الرئيس الأمريكي تدخلا من الخارج في قضايا سياسية داخلية، مما قد يؤثر على إعادة انتخابه في البيت الابيض.

وكان موريسون في واشنطن العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر في زيارة دولة وعشاء رسمي فخم حضره بار، وتقول الصحيفة إن ذلك الطلب تم بناء على علم من بار واقتراحه.

وسعى ترامب لفتح تحقيق في كيفية بدء تحقيق روبرت مولر على أمل تشويه سمعة المحقق الخاص وتقريره ، الذي خلص إلى أن الرئيس لم يتواطأ مع الروس في انتخابات عام 2016 ، لكنه لم يؤكد ما اذا كان ترامب قد حاول عرقلة سير العدالة.

وأعلن ويليام بار فتح تحقيق خاص بشأن كيفية بدء تحقيق مولر حول التدخل الروسي، وتم تعيين المدعي جون دورهام لقيادة التحقيق.

وتلعب استراليا دورا أساسيا في تحقيق مولر، ففي 2016 ، أخبر مسؤولو الاستخبارات الاسترالية مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" أن مساعد حملة ترامب جورج بابادوبولوس كان يعلم أن الروس لديهم رسائل إلكترونية ضارة من الديمقراطيين يمكن أن تؤثر على الانتخابات.

كان البيت الأبيض كشف عن بعض تفاصيل مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا حول طلب التحقيق مع منافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن وابنه، وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي لاستجواب ترامب والبدء في إجراءات عزله من منصبه.
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