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رياضة

عبد الحليم علي: السماسرة يتحكمون في الكرة المصرية.. وهذا موقفي.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:01 ص
عبد الحليم علي نجم
عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق
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حسن العمدة
تحدث عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق عن ابتعاده عن العمل في المجال الرياضي.

وقال عبد الحليم علي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في حاجات مش طبيعية بتحصل في الوسط، اتمنى ان الفرصة تكون متاحة للجميع، كله ياخد فرصته واللي ينتج ويكون كويس هو اللي يكمل".

وتابع عبد الحليم علي،: "بنشوف حاجات غريبة وظواهر مش طبيعية بتحصل في الرياضة في مصر، السماسرة يتحكمون في وجود مدربين بأعينهم في الأجهزة الفنية".

وردَّ عبد الحليم علي سؤال يفيد بأن (أخلاقه هي سبب عدم ترشحه للتدريب؟)، قائلا: "لا اعتقد، الاخلاق دي من الثوابت اللي اتربينا عليها، ولا يمكن ان استغني عنها من أجل العمل".

وعن الزمالك، قال عبد الحليم علي: "عمري ما هنفصل عن نادي الزمالك، ومن الوارد العمل به في المستقبل".
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