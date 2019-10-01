Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم.. رنا سماحة ونداء شرارة تحييان حفلا غنائيا في الأوبرا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:22 ص
نداء شرارة - رنا
نداء شرارة - رنا سماحة
Advertisements
سعيد فراج
تحيى المطربتان رنا سماحة ونداء شرارة حفلا غنائيا، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيفى بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف.

وتشدوا كلا من رنا ونداء بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور الأوبرالي، حيث تؤديان بعض الأغانى القديمة والحديثة.

يذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.

بينما تستعد رنا سماحة الى طرح كليب أغنية جديدة بعنوان "اميرة الحب" وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع SuatAydogan.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نداء شرارة تشعل حفل ساقية الصاوي

شاهد .. نداء شرارة تغنى لـ فضل شاكر "يا حبيب الروح"

نداء شرارة تروج لحفلها الجديد في حدائق الحسين.. شاهد

نداء شرارة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. ومتابع: ملكة

نداء شرارة تنشر فيديو لها من داخل سيارتها .. ومتابعون: والله صوتك روقنى

نداء شرارة تشارك الجماهير بصورة من داخل المسرح قبل بداية حفلها

ترشيحاتنا

محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

بعد ارتفاع الجنيه .. انخفاض 10% في أسعار السلع

إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين

عمرو أديب: محمد على اتحول لـ يوتيوبر بعد فشل دعوات الفوضى ..فيديو

كاميرات في مكان محرج.. غضب بين النساء المشاركات ببطولة ألعاب القوى في قطر

بعد 10 أيام من المباراة .. أمير مرتضى يكشف أسباب فوز الأهلي على الزمالك في السوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور