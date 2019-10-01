مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه اعتاد الصمت كونه دائما لا يستطع الرد على منتقديه.



وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "الخطيب لا يتحدث مطلقًا، دائمًا ما يُفعل وضع الصامت، عندما هاجم الإعلام التونسي لاعبي الأهلي ووجه لهم إهانات قبل لقاء الترجي في نهائي دوري الأبطال أنا الذي تحدثت للرد عليهم والخطيب لم يستطع أن يرد".



وأضاف مرتضى منصور: "حاول أن تُفعِّل وضعا مختلفا عن الوضع الصامت يا خطيب".



واختتم مرتضى منصور، تصريحاته، قائلًا: "أنا كل يوم أعُطى درسا للخطيب والصبي الخاص به محمد مرجان، الذي لم يستطع أن يتحدث أمامي في مباراة السوبر".