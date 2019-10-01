سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1 - 10 - 2019.. فيديو



سجّل سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 1 - 10 – 2019 في مصر، وأسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع.



وفيما يلي سنتعرف على سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 1 - 10 – 2019 وأسعار العملات الأجنبية والعربية.



سعر الدولار اليوم في مصر



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر " المُذاع على فضائية "الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي: بيع 16.33 جنيه، وشراء 16.23 جنيه

سعر اليورو: بيع 17.87 جنيه، وشراء 17.70 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.13 جنيه، وشراء 19.93 جنيه

سعر الدينار الكويتي : بيع 53.77جنيه، وشراء 53.35 جنيه

سعر الريال السعودي : بيع 4.35 جنيه، وشراء 4.31 جنيه

