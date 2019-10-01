النواب يستأنف جلساته في دور الانعقاد الخامس.. والشيوخ والمحليات يتصدران الأولويات.. أبرز مانشيتات صباح البلد

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



صدى البلد

رئيس الوزراء: تخصيص 500 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهالي القرى المستهدفة.



الأهرام

"النواب" يستأنف جلساته في دور الانعقاد الخامس.. و"الشيوخ والمحليات" يتصدران الأولويات.



المصري اليوم

بدء التسجيل فى «التأمين الصحى الشامل» بـ٥ محافظات اليوم.



الوطن

"التعليم العالي": إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في مصر بـ3.5 مليار جنيه.



اليوم السابع

ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ12.6 مليار دولار بزيادة 2.7 مليار عن العام الماضى.



الشروق

هيئة التعمير: مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد.



See

مشاهد مذهلة تنشر لأول مرة عن لحظة ضرب منشأت أرامكو السعودية.