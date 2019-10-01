Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النواب يستأنف جلساته في دور الانعقاد الخامس.. والشيوخ والمحليات يتصدران الأولويات.. أبرز مانشيتات صباح البلد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
الصحف
الصحف
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
رئيس الوزراء: تخصيص 500 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهالي القرى المستهدفة.

الأهرام
"النواب" يستأنف جلساته في دور الانعقاد الخامس.. و"الشيوخ والمحليات" يتصدران الأولويات.

المصري اليوم
بدء التسجيل فى «التأمين الصحى الشامل» بـ٥ محافظات اليوم.

الوطن
"التعليم العالي": إنشاء 3 جامعات تكنولوجية في مصر بـ3.5 مليار جنيه.

اليوم السابع
ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ12.6 مليار دولار بزيادة 2.7 مليار عن العام الماضى.

الشروق
هيئة التعمير: مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد.

See
مشاهد مذهلة تنشر لأول مرة عن لحظة ضرب منشأت أرامكو السعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع بفرنسا اليوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

لقاء السيسي رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية.. يتصدر نشرة صباح البلد

برلماني يكشف عن موعد إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ

ارتفاع صادرات مصر الزراعية يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

طرح أراضى الإسكان بالسادات والعاشر وأكتوبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

مصر تحقق أعلى معدل لإنتاج الغاز خلال سبتمبر يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

ماذا يقال عند زيارة القبور 11 كلمة أوصى بها رسول الله

خالد الغندور: «موتوا بغيظكم» الزمالك صعد لدور المجموعات.. فيديو

متابعة السيسي للمنظومة الصحية ومناقشات سد النهضة.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

هل يجوز قراءة القرآن على الميت قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيب

في ذكرى ميلاده.. قصة كفاح محمد الكحلاوي حقق ثروة ضخمة بـ20 قرشًا

فيديو جراف .. سبب بكاء أحلام في The Voice‏

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها