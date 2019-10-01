ترقية اسم الشهيد ملازم أول مصطفى عثمان لرتبة النقيب

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1567 لسنة 2019 بترقية اسم الشهيد ملازم أول مصطفى محمد عثمان سيد، الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقا، استثنائيًا إلى رتبة النقيب، وذلك اعتبارا من 25 يونيو 2019.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشاد بجلستها رقم 866 بتاريخ 26 يونيو 2019 وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.



وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان أن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركز قوات الشرطة جنوب غرب العريش شمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين، ومقتل 4 من تلك العناصر الإرهابية، حيث انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.



كما تم العثور بحوزة الإرهابيين على (أحزمة ناسفة - أسلحة آلية - قنابل يدوية)، ويتم حاليًا مطاردة العناصر الإرهابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

