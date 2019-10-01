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فن

إنجي وجدان تغلق التعليقات على انستجرام خوفا من السخرية.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:04 م
انجى وجدان
انجى وجدان
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شيرى نبيل
أغلقت الفنانة إنجي وجدان التعليقات علي مقطع الفيديو الجديد الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " بعد السخرية التي تعرضت لها بسبب شعرها أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وعلقت إنجي وجدان علي الفيديو، قائلة: "وده شعري قبل ما يبوظ من الحر والرطوبة يا جماعة والله كان حلو .. انتي جميلة زي ما انتي".

يذكر أن آخر أعمال انجي وجدان الدرامية مسلسل "طلعت روحي" بطولة نيقولا معوض وأحمد فريد ومي الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامى رزق الله.
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