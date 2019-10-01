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اقتصاد

توقيع بروتوكول بين المؤسسة الإماراتية والتنمية الصناعية لتقديم خدمات لوجستية وإدارية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:35 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ولاء عبد الكريم
قال مجدى غازى رئيس هئية التنمية الصناعية إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التنمية الصناعية المملوك لهئية التنمية الصناعية، ومؤسسة الإمارات NEC لإدارة المجمعات الصناعية وتدوير المخلفات الناتجة من المناطق الصناعية اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن تلك النوعية من المشروعات لها عائد مادى عالي.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع البروتوكول مع الوفد الإماراتى اليوم، سيتم خلالة بالمرحلة الأولى إدارة وتدوير مخلفات المناطق الصناعية لبعض المناطق كبدر والسادات وبورسعيد ، وسيتم التنظيم على 22 مجمع وسيم إضافة ال13 مجمع صناعى، وجميع المناطق الصناعية.

ولفت إلى أن البروتوكول ليس له وقت محدد بل سيكون بمثابة اتفاق ثنائى بين مصر والأجانب الإماراتى ، لافتا إلى أن البروتوكول سيساهم فى التخلص من المخلفات الخطر كمهلفات المستشفيات لتحويل إلى وقود يستفاد منه بعد ذلك.

ولفت إلى أن العائد الاقتصادى من المخلفات سيتم تحديدها وفقا لعمل الشركة المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية.

ومن جانب أكد الشيخ بدر الهلال رئيس المؤسسة الإماراتية Nce ان المدة التى ستحدد تحويل لبروتوكول إلى اتفاق ثنائي سيعتمد على عمل اللجان التى ستشكل من خلال تحديد الاستثمارات والعائد والدفع إلى تنفيذ هذا البروتوكول على أرض الواقع.

وأضاف أننا نعمل مع الدول الأوربية وداخل الإمارات كذلك، لافتا إلى أن المناطق الصناعية حاليا تعانى من بعض المعوقات، حيث أن بعضها لم يدخل حيز العمل حتى الآن، وانة سيتم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية سيتم تحديد احتياجات المناطق الصناعية لتصبح منطقة نموذجية وتقدم الخدمات المستثمرين بيسر سواء اللوجستية أو غيرها.
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