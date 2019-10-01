لقاء محمد بن سلمان CBS مترجم كامل.. ولي العهد السعودي يتحدث لأول مرة عن مقتل خاشقجي.. وماذا قال عن الحرب المحتملة ضد إيران

ولي العهد السعودي:

- الرئيس ترامب طلب التفاوض والإيرانيون يرفضون

- الحل السياسي في اليمن أسهل بكثير بتحقق هذا الشرط

- يجب أن أكون دائمًا متفائلًا كل يوم وإذا تشائمًت سأترك منصبي





كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن موقفه وموقف المملكة العربية السعودية في الكثير من القضايا الشائكة ليتحدث فيها لاول مرة في حوار منتصف الليل مع المذيعة نورا اودونيل و التي ناقشت معه العديد من القضايا الاقليمية المهمة وقالت عنه في مقدمتها إنه يقدم نفسه كقائد شاب تقدمي.. دعم وجود النساء السعوديات في مجال العمل.. ويشارك في قيادة دولة قوية.. تواجه التحديات ولكنه يؤكد قدرتها على اجتياز الصعاب.. يرفض الحل العسكري مع أكبر عدو لبلاده، ويرى أن في الحل السلمي السبيل الأفضل لتجنيب العالم ويلات الحرب والتي قد يتسبب خطرها في تدمير الاقتصاد العالمي..



لقاء محمد بن سلمان CBS مترجم كامل كما تنشره صدى اللبلد يكشف اقدام وجرأة الرجل الثاني في المملكة العربية السعودية عندما تحدث الأمير الشاب، من الديوان الملكي في جدة حول العديد من الموضوعات..



السؤال الأول طرحته المذيعة نورا أودونيل حول وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو أمر لم يناقشه ولي العهد في مقابلة تلفزيونية من قبل، قائلة بجرأة: هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟



وبمنتهى الصدق والجرأة والثبات، أجابها ولي العهد السعودي، قائلا: بالتأكيد لا، كانت هذه جريمة بشعة، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد في المملكة العربية السعودية، خاصةً لأنها ارتكبت بأيدي أفراد يعملون لحساب الحكومة السعودية.





المذيعة نورا أودونيل: ماذا يعني ذلك أنك تتحمل المسؤولية؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: عندما يتم ارتكاب جريمة ضد مواطن سعودي من قبل المسؤولين، الذين يعملون لحساب الحكومة السعودية، كقائد، يجب أن أتحمل المسؤولية.



كان هذا خطأ، ولا بد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل.





نورا أودونيل: العالم يريد الإجابة على هذا السؤال.. كيف لم تعرف عن هذه العملية؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: يعتقد البعض أنني يجب أن أعرف ما يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميًا؟ .. من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقاريرهم اليومية إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية.





نورا أودونيل: أقيل اثنان من أقرب مستشاريكم المتهمين في هذه الجريمة، من قبل الملك، وتم إزالتهما من دائرتك الداخلية.. والسؤال هو، كيف لا يمكنك معرفة ما إذا كان قد تم تنفيذ ذلك من قبل أشخاص مقربين إليك؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: اليوم يجري التحقيق، وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى شخص ما، بغض النظر عن رتبته، سيتم توجيهه إلى المحكمة، دون استثناء.



نورا أودونيل: لقد قرأت ما قاله المدعي العام السعودي عن المتهمين في هذه الجريمة، وانها بشعة، وعندما سمعت أن الأشخاص المقربين إليك وفي حكومتك ارتكبوا مثل هذا القتل المروع، وأن الحكومة الأمريكية تعتقد أنك أمرت به، ماذا كان رأيك؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: أعتقد أن ما ذكرته غير صحيح. لا يوجد بيان رسمي أعلنته الحكومة الأمريكية في هذا الصدد، ولا توجد معلومات أو أدلة واضحة على أن شخصًا مقربًا مني فعل شيئًا بهذا المعنى.



هناك اتهامات ويجري التحقيق معهم، لكن مرة أخرى لا يمكنك أن تتخيلي الألم الذي عانينا منه، لا سيما الحكومة السعودية، من جريمة مثل هذه.





نورا أودونيل: خلصت وكالة المخابرات المركزية بثقة متوسطة إلى عالية بأنك استهدفت شخصيًا خاشقجي وربما أمرت بقتله.. ما ردك ؟!



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: آمل أن يتم تقديم هذه المعلومات، إذا كان هناك أي معلومات من هذا القبيل تهمني، آمل أن يتم تقديمها علنًا.





نورا أودونيل: ما هو نوع التهديد الذي يواجهه كاتب عمود في صحيفة للمملكة العربية السعودية يستحق أن يقتل بوحشية؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: لا يوجد أي تهديد من أي صحفي.



التهديد الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية هو من مثل هذه الأعمال ضد صحفي سعودي، هذه الجريمة البشعة التي وقعت في القنصلية السعودية .



العلاقات مع أمريكا

نورا أودونيل: لقد تحدثت مع سيناتور أمريكي بارز قبل مجيئي إلى هنا.. وقال بسبب ما حدث مع جمال خاشقجي.. وبسبب اليمن ربما ليس هناك الكثير من النوايا الحسنة لدى الكونغرس تجاه المملكة العربية السعودية.. إلى أي مدى قد يضر مثل هذه الأمور العلاقة بين البلدين؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: العلاقة أكبر بكثير وأعمق من ذلك.. وهذا حادث شنيع ومؤلم لنا جميعًا، ودورنا هو العمل ليلا ونهارا للتغلب على هذا والتأكد من أن مستقبلنا أفضل بكثير من أي شيء حدث في الماضي.



هجوم ارامكو

نورا أودونيل: في يوم السبت الموافق 14 سبتمبر ، قبيل الساعة الرابعة صباحًا، أدى هجوم لأكثر من عشرين طائرة إيرانية الصنع وصواريخ كروز منخفضة الطيران على ارمكو إلى شل إنتاج النفط في المملكة.. هل ضرب هذا الهجوم قلب صناعة النفط في المملكة العربية السعودية؟ وكيف كان وقع الصدمة عليك؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: قد أختلف معك، لم يصب هذا الهجوم قلب صناعة الطاقة السعودية، بل قلب صناعة الطاقة العالمية، لقد عطل 5.5٪ من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأسره.





نورا أودونيل: كيف لم تتمكن المملكة من منع هجوم مثل هذا؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: المملكة العربية السعودية هي تقريبا في حجم قارة، فهي أكبر من كل أوروبا الغربية، لدينا تهديدات في كل اتجاه من 360 درجة، من الصعب تغطية كل هذا بشكل كامل.



وعن دفاعاتنا الجوية السعودية فتشمل أنظمة صواريخ باتريوت وصواريخ هوك أمريكية لم تكن مصممة لإسقاط الطائرات بدون طيار.





نورا أودونيل: ما هو برأيك السبب الاستراتيجي الذي ضربت إيران من أجله أرامكو؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: أعتقد أنه غباء، لا يوجد هدف استراتيجي. وإنما هو حمق فقط سيهاجم 5٪ من الإمدادات العالمية.



الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم أغبياء وهذا ما فعلوه.





عمل حربي

نورا أودونيل: وصف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ما فعلته إيران بـ "عمل حرب"، هل تراها على نفس النحو ؟



ولي العهد محمد بن سلمان: بالطبع. نعم.





خطر جريمة ايران على العالم

نورا أودونيل: ما هو نوع التأثير الذي ستحدثه الحرب بين المملكة العربية السعودية وإيران على المنطقة؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: تمثل المنطقة حوالي 30 ٪ من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالي 20 ٪ من الممرات التجارية العالمية، وحوالي 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



تخيلي كل هذه الأشياء الثلاثة تتوقف. وهذا يعني انهيارًا كليًا للاقتصاد العالمي ، وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط.



تعنت ايراني

نورا أودونيل: تبدو إيران مستعدة للمخاطرة بالحرب لتحسين موقفها.. بعد انسحاب إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة ضدها ولن يتفاوض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حتى يتم رفع العقوبات. إنه مأزق.. ما تعليقك؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن جميع الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة، وإذا لم يتخذ العالم إجراءً قويًا وحازمًا لردع إيران، فسنشهد المزيد من التصعيد الذي يهدد المصالح العالمية، فسوف تتعطل إمدادات النفط وستقفز أسعار النفط إلى أرقام عالية لا يمكن تصورها لم نشهدها في حياتنا.





نورا أودونيل: هل يجب أن يكون رد الفعل المرتقب عسكري؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: آمل ألا يكون الحل عسكريا





نورا أودونيل: لم لا؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: لأن الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري





نورا أودونيل: هل تعتقد أن على الرئيس ترامب الجلوس مع الرئيس روحاني وصياغة صفقة جديدة؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: بالتأكيد، هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، وهذا ما نطلبه جميعًا. ومع ذلك، فإن الإيرانيين هم الذين لا يريدون الجلوس على الطاولة.



الحرب في اليمن

نورا أودونيل: ازمة اليمن هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. ما هو الحل؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: أولًا، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيا الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير، نفتح اليوم جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن،ونأمل أن يحدث هذا اليوم بدلًا من الغد.





نورا أودونيل: أنت تقول الليلة أنك تريد التفاوض على إنهاء الحرب في اليمن؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: نحن نفعل هذا كل يوم، لكننا نحاول تحويل هذه المناقشة إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، وأعلن الحوثيون قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار، من جانبهم، ونعتبره خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية.





نورا أودونيل: لماذا بعد خمس سنوات، هل أنت متفائل الليلة بأن وقف إطلاق النار قد يستمر، وقد يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب في اليمن؟



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: كقائد، يجب أن أكون دائمًا متفائلًا كل يوم. إذا كنت متشائمًا، يجب أن أترك منصبي وأعمل في مكان آخر.



حقوق المرأة السعودية

نورا أودونيل: بعد مرور أكثر من عامين على تولي ولي العهد السلطة، لا تزال معظم النساء يغطين وجوههن. ومؤخرا فقط فازت النساء بالحق في قيادة السيارة بموجب مرسوم ملكي، كما تم تخفيف قوانين الوصاية التي تمنع النساء من السفر دون إذن من الرجل.. في المملكة العربية السعودية، يحدث التغيير الاجتماعي ببطء.. ما تعليقك ؟!



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: المملكة العربية السعودية بلد تحكمه القوانين، وطالما أنها قوانين موجودة حاليًا، فيجب احترامها ويؤلمني عندما ينظر بعض الناس إلى الصورة من زاوية ضيقة جدًا. آمل أن يأتي الجميع إلى المملكة العربية السعودية ويرون الواقع، ويلتقون النساء والمواطنين السعوديين، والقضاة بأنفسهم.





نورا أودونيل: ما هي الدروس التي تعلمتها؟ وهل ارتكبت أخطاء؟



ولي العهد محمد بن سلمان: حتى الأنبياء ارتكبوا أخطاء، إذن كيف نتوقع، كبشر، ألا نخطئ؟ .. ولكن الشيء المهم هو أننا نتعلم من هذه الأخطاء ولا نكررها.