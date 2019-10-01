كابتن شباب الأهلي: التتويج بدوري الجمهورية هدفنا

أكد عادل زينهم كابتن فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري أمس الأول في دوري الجمهورية، واستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وأضاف عادل: «بدأنا بشكل جيد في المباراة وسجلنا هدفين في أول ٢٥ دقيقة ولكننا تراجعنا قليلًا في الشوط الثاني ولسنا راضين عن هذا التراجع، لكننا ما زلنا في بداية الموسم وسنحاول تدارك هذه الأخطاء».



وتابع كابتن شباب الأهلي قائلًا: نخوض هذا الموسم وأمامنا هدف واحد وهو الفوز بلقب الدوري.. هذا ما اعتدنا عليه في الأهلي دائمًا لأننا لا نلعب على أي شيء سوى الفوز والمركز الأول.. اخفقنا في حصد البطولة خلال الموسم الماضي لكن الأمر مختلف هذا الموسم والجميع لديهم رغبة قوية في التتويج باللقب».

