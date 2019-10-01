فريق رجال السلة بالأهلي يعسكر في الإسكندرية استعدادا للدوري

يتوجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الثلاثاء؛ للدخول بمعسكر مغلق استعدادا لانطلاق مبارياته في بطولة الدوري.



وقرر الجهاز الفني دخول اللاعبين معسكر مغلق للمزيد من التركيز قبل مواجهة فريق هيئة قناة السويس المقرر لها الخميس المقبل على صالة نادي سموحة في بداية مشواره بالبطولة.



ومن المقرر أن يخوض الفريق بقية مبارياته بالدور الأول مع فريقي أصحاب الجياد وسبورتنج يومي الجمعة والسبت المقبلين على التوالي.



ويعقد أشرف توفيق المدير الفني جلسة مع اللاعبين لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية من أجل تقديم عروض قوية في بداية مشوار المنافسة على اللقب.

