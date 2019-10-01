الأهلي يفقد جهود 4 لاعبين أمام الإنتاج الحربي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، الثلاثاء استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، فى المباراة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.



ويؤدي الفريق مرانه في الخامسة مساء على ملعب التتش، ثم يدخل في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق، وذلك بعد إعلان رينيه فايلر، المدير الفني عن قائمة الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي.



وكثف فايلر، من تدريبات الكرة خلال مران الفريق أمس، وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة للحديث مع اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ التعليمات وتصويب الأخطاء.



وكشفت مصادر خاصة أن الفريق الأحمر يفقد في تلك المباراة جهود كل من محمد محمود، وكريم نيدفيد، وسعد سمير، لعدم الجاهزية الفنية بعد عودتهم من الإصابة ومحمود متولي للإصابة،بجانب صالح جمعة الذي يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة.