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رياضة

الاتحاد السوداني يفتح تحقيقا بشأن أزمة التصويت لـ محمد صلاح

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:38 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، لكشف الحقائق، بخصوص عملية التصويت لجوائز الأفضل في العالم "ذا بيست".

وكان درافكو لوجاروسيتش المدير المدير الفني لمنتخب السودان، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، الأسبوع الماضي، حيث أكد أنه صوّت للنجم المصري محمد صلاح في المركز الأولن باستفتاء الأفضل في العالم، ليفاجأ بعدها بتحويل صوته للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نصر الدين حميدتي نائب رئيس الاتحاد السوداني في تصريحات لموقع "باج نيوز": "الاستمارات التي نشرها الموقع الرسمي للفيفا، ليس لها علاقة بالتي أرسلناها، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، ومحاسبة المتورطين".

وأضاف:" كامل شداد رئيس الاتحاد، أجرى اتصالا بالفيفا، وطالبهم بفتح تحقيق من جانبهم، لكشف المتسبب في الواقعة".

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.
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