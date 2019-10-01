ميتشو يجري تعديلا في تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة محمد عبد الغني مدافع الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة المقاصة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب السلام.



حيث تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي في السوبر المصري وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات.



يأتي ذلك في ظل إصابة محمود حمدي الونش بشد في العضلة الضامة وكان "الونش" تعرض للإصابة خلال مران الزمالك الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مما تسبب في استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الفريق.