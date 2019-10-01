مهاب مميش يهدي جائزة أحسن مدير تنفيذي لمشروع طريق الحرير لـ السيسي.. شاهد

تسلم الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس لمشروعات التنمية بمحور قناة السويس، جائزة أرامكو التجارية من حاكم إمارة الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقى، كأفضل مدير تنفيذى في مبادرة طريق الحرير الجديد لعام 2019.



وأهدى مميش الجائزة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والعاملين في هيئة قناة السويس.



وقال مميش ان مبادرة طريق الحرير تشمل مد شبكات من الطرق وسكك الحديد وأنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وجميع مستلزمات البنية التحتية، ويضم المشروع فرعين رئيسيين: حزام طريق الحرير الاقتصادى البرى وطريق الحرير البحرى.



ويتكون طريق الحرير البري من 3 خطوط رئيسية، الأول يربط بين شرق الصين عبر آسيا الوسطي وروسيا الاتحادية وأوروبا، والثانى يبدأ من الصين مرورًا بوسط وغرب آسيا ومنطقة الخليج وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط، والثالث يمتد من الصين مرورًا بجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا فالمحيط الهندى.



ويربط طريق الحرير البحرى بخطيه الرئيسيين الساحل الصينى مرورًا بمضيق مالقة إلى الهند والشرق الأَوسط وشرق أفريقيا، وصولًا إلى سواحل أوروبا، ويربط الموانئ الساحلية الصينية بجنوب المحيط الهادئ