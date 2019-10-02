تعرف على سنة النبي عند التسليم من الصلاة

قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء إن الالتفات عند التسليمتين يمينًا وشمالًا سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبلا القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.





وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم في الصلاة كان يلتفت في التسليم حتى يظهر بياض خده الشريف.





ومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن التسليم من الصلاة ركن أساسي من أركان الصلاة ويسمى التحلل، لافتا إلى أن الأصل في التسليم أن يكون جهة اليمين فقط.



