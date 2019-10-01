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حوادث

المؤبد لعربي وآخر بتهمة جلب وترويج الهيروين فى المطرية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطة فى الاتجار فى المواد بدائرة قسم شرطة المطرية.

بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام "ع.س" وشهرته عربى 38 سنة بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر يدعى " ع.ح " عاطل 44 سنه، حيث تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 800 جرام "، مستقلا سيارة قام بإستئجارها، وبرفقة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

تم اخطار النيابة العامة بالواقعة و التى احالت القضية لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
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