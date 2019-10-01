العثور على جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بطوخ ..صور

بعد 9 ساعات متواصلة وهدم منزلين تمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من العثور على جثة عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بقرية عزبة علي الدين بالوحدة المحلية بالدير بمركز طوخ، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة والتحفظ علي المكان والمعدات المستخدمة في الحفر.





وكانت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية قد هدمت منزلين بقرية الدير بطوخ بحثا عن جثة عامل لقى مصرعه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالقرية.





قال محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ، إنه جار استخراج جثة الشخص الذي لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ، وأشار إلى أنه جرى الاستعانة برجال الحماية المدنية بالقليوبية ولودر من مجلس مدينة طوخ.





وأضاف خيري أنه جرى إخلاء منزلين مجاورين للمنزل الذي حدثت به الواقعة، نظرا لتصدعهم جراء الحفر والبدء في هدمهما ونقل المقيمين بهما لمساكن الإيواء.





كان محمد خيري رئيس مدينة طوخ، تلقى بلاغا من محمد الغنام رئيس الوحدة المحلية بالدير بوجود تنقيب عن الآثار بمنزل المواطن "ع . م" أبو العلا بناحية عزبة علي الدين ومصرع عامل داخل الحفرة من قرية كوم الأطرون، ويدعى م . ك ع 40 سنة، وأن أعمال البحث مستمرة بجميع المعدات وجرى الاستعانة بحفار من أحد المقاولين.





وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء أحمد عشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، والرائد أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وسمير عمر نائب رئيس المدينة، والنقيب محمد رجب، رئيس وحدة الحماية بطوخ، وجار تكثيف البحث لاستخراج الجثة.



