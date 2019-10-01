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فن

الملوخية وأغاني المهرجانات.. 5 أسئلة تكشف عن الوجه الآخر في حياة نسرين طافش.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:05 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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نبيل العدوى
حرصت النجمة نسرين طافش على كشف وجه آخر فى حياتها الشخصية لكاميرا صدى البلد أثناء لقائها على هامش مهرجان الجونة السينمائى.

وقالت نسرين طافش إنها تعشق أكل الملوخية المصرية وتسمع أغانى المهرجانات والشعبى بين الحين والآخر، كما أكدت على مشاهدتها أفلام سينمائية بشكل شبه يومى فى منزلها.

كانت نسرين طافش قد طرحت أحدث أغانيها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان "نجمة قطبية" من ألبومها الجديد "الحلوة"، التي طرحت أغانيه بالتتابع خلال الفترة الحالية، وأهدت الأغنية الجديدة إلى أمها، ودولة الجزائر موطن والدتها، إذ طرحت الأغنية باللهجة الجزائرية.

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