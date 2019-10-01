Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز الجمع في النية بين صيام النذر والتطوع؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:17 م
هل يجوز الجمع في
هل يجوز الجمع في النية بين صيام النذر والتطوع؟ الإفتاء تجيب
Advertisements
القسم الديني
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية قضاء النذر، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت قول الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: [صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما.

حكم الجمع بين نيتين في صلاة النافلة.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟

أجاب جمعة في فتوى له، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» متفق عليه، ويجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ نص على ذلك الشافعية وغيرهم.

وأضاف: قال الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في "شرح المهذب": اتفق عليه أصحابنا، ولم أرَ فيه خلافًا بعد البحث الشديد سنين] اهـ، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: [تحصل ضمنًا ولو لم ينوِها] اهـ، فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيًّا كان نوع الصلاة: مؤدَّاةً أو فائتةً أو راتبةً أو نفلًا مطلقًا أو مقيدًا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم تغيير النية في الصلاة.. تعرف على رأى دار الإفتاء

ترشيحاتنا

شاهد.. هنا الزاهد تقلد محمد صلاح في أحدث ظهور من المالديف

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

لهذا السبب.. نشأت الديهي يحتسي فنجانا من القهوة على الهواء.. شاهد

ميتشو يصعد 4 لاعبين من ناشئي الزمالك .. لهذا السبب

فخر بريطانيا.. وجه كلمة لـ مجدى يعقوب بعد حصوله على لقب أسطورة الطب في العالم .. فيديو

هوت شورت على هاف بوت.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور