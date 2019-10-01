أزمة في تشكيل الحكومة الإسرائيلية وأزرق أبيض يوجه صفعة جديدة لنتنياهو



وأكد تحالف أزرق - أبيض أنه لن يكون هناك أي لقاءات بين زعيم التحالف، بيني غانتس وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.



وأعرب حزب الليكود عن "دهشته من قرار أزرق - أبيض، فض المفاوضات بين الجانبين" ووصف الليكود يائير لابيد، بأنه يخرب مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لأنه غير راض عن حكومة تبادلية بين نتنياهو وغانتس، ويرغب أن يتبادل هو رئاسة الحكومة مع الأول.



وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يقوم نتنياهو بإعادة التكليف برئاسة الحكومة إلى رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، حتى يلقيه على زعيم حزب كاحول - لفان، بيني غانتس.

ألمحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى تضاؤل احتمالات التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، للخروج من الوضع المتأزم وتجنب سيناريو الانتخابات الثالثة.وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تحالف (أزرق - أبيض) أعلن إلغاء اللقاء المقرر مع حزب الليكود لبحث تشكيل الحكومة، وقال التحالف في بيان: "إن الظروف لم تنضج بعد لمثل هذا اللقاء.