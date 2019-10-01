بعد سقوط الجاني .. صور جديدة من محيط منزل مذبحة أبو النمرس.. شاهد

حصل "صدى البلد" علي صور من محيط مسرح جريمة المذبحة الاسرية بأبو النمرس.



وانتشرت قوات الامن بمحيط المنزل اثناء عمل ضباط المباحث وفريق النيابة العامة لحين انتهاء مناظرة الجثث ومناقشة واستجواب الجيران.



وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز المذبحة الأسرية بأبو النمرس، حيث تبين أن نجل شقيق زوج المجني عليهم وراء ارتكاب الجريمة.



ونجح فريق البحث خلال عدة ساعات في حل اللغز وتحديد هوية الجاني وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثتي سيدة وابنتها ونجلها الاخر مصابا بقرية زاوية ابو مسلم بأبو النمرس، وانتقلت علي الفور قوة أمنية وبالفحص تبين ذبح المجني عليهما واصابة الطفل اصابات خطيرة.



أفادت التحريات الاولية بقيادة العقيد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان اهالي القرية عثروا علي الطفل ساقطا من اعلي السطح بجوار المنزل فحاولوا استدعاء والدته لاخبارها باصابته الا ان احدا من المنزل لم يجبهم، واضافت التحريات ان الاهالي دخلوا الي المنزل ليعثروا علي جثة الأم وابنتها غارقتين في دمائهما وقد تم ذبحهما.



تم ابلاغ قسم الشرطة ونقل الطفل المصاب الي المستشفي وقد دخل في غيبوبة بينما انتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة لاجراء المعاينة وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.