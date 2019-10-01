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رياضة

هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:08 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : لوريس

خط الدفاع : أورييه - ألدرفيرلد - فيرتونخن - داني روز

خط الوسط: وينكس - ندومبلي - سيسوكو

خط الهجوم: ديلي ألي - سون هيونج مين - هاري كين .

يذكر أن توتنهام قد تعادل أمام أوليمبياكوس بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال.
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