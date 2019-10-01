هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : لوريس
خط الدفاع : أورييه - ألدرفيرلد - فيرتونخن - داني روز
خط الوسط: وينكس - ندومبلي - سيسوكو
خط الهجوم: ديلي ألي - سون هيونج مين - هاري كين .
يذكر أن توتنهام قد تعادل أمام أوليمبياكوس بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : لوريس
خط الدفاع : أورييه - ألدرفيرلد - فيرتونخن - داني روز
خط الوسط: وينكس - ندومبلي - سيسوكو
خط الهجوم: ديلي ألي - سون هيونج مين - هاري كين .
يذكر أن توتنهام قد تعادل أمام أوليمبياكوس بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال.