1085 فرصة عمل .. شروط الحصول على وظيفة بمصانع بورسعيد

نجح جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع المؤسسات والشركات العاملة بالمحافظة (قطاع خاص ) عن توفير ١٠٨٥ فرصة عمل بمنطقة الاستثمار .



هذا وتتنوع فرص العمل مابين مهنة الخياطة ومساعدين وأخصائين جودة وفنيين مغسلة ومكواه وأقسام نهائية ، وتعبئة وتغليف ، وذوى الإعاقة بنسبة ٥٪ .



وأتيحت الوظائف للشباب من ١٨: ٤٠ سنة من أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة .



وحدد جهاز تشغيل الشباب المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لتقديم بالأوراق المطلوبة المتمثلة فى صورة المؤهل صورة الرقم القومي صورة الموقف من التجنيد للذكور.



تعتبر منطقة الاستثمار العامة بمحافظة بورسعيد أحد أهم المناطق الصناعية على مستوى مصر حيث يشكل إنتاجها 40 % من صادرات الملابس المصرية.وتضم المنطقة ما يقرب من 100 مصنع يعمل بداخلهم قرابة 36 ألف عامل وفنى وإدارى من مختلف محافظات الجمهورية.وفى إطار جهود محافظة بورسعيد لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب واستغلال الأيدى العاملة فى دعم الصناعة والاستثمار بالمحافظة،