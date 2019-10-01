شريف مدكور يفاجئ أشرف عبد الباقي بـ كلب ضخم على الهواء.. شاهد

فاجأ الإعلامي شريف مدكور، الفنان أشرف عبد الباقي بإحضار كلب ضخم على الهواء .



وقال شريف مدكور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة ":" زمان وأنا صغير كان عندنا كلاب صغيرة، وأنا بحب الكلاب الكبيرة، والكلب ده انا اشتريته وهو عنده شهرين، ويعتبر من أكبر الكلاب على مستوى العالم حجما".



ومن جانبها قالت الفنانة روجينا :" انا بخاف من الكلاب بشكل كبير وبترعب منهم ولكن بنتي صممت على شراء كلب وأحضرته إلى المنزل، وفجأة بدأت أقرب من الكلب".

