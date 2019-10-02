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أخبار العالم

خلقتم أكبر ماكينة تفقير وحقارة.. نبيل القروي يهين إخوان تونس وراشد الغنوشي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:38 ص
نبيل القروي - راشد
نبيل القروي - راشد الغنوشي
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رحيم يسري
وجه المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي رسالة إلى راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة - إخوان تونس- شدد خلالها (المرشح المحتجز) على أنه لن يتحالف مع الغنوشي ولا مع حزبه.

وقال نبيل القرويفي رسالة من محبسه نشرها المكتب الإعلامي لحزبه ''لقد أوهمكم وجودي في زنزانتي بأنّي في موقف ضعف فاجأتمونا بتصريحات لمهاجمتنا شخصيّا ... وأنّه لا يمكنكم التّحالف مع حزب قلب تونس بسبب وجود شبهة فساد.. كل ما في الأمر هو أنّني أرفض التحالف معكم ومع حزبكم وأكبر دليل على هذا أنّني لا أزال سجينا ولأسباب معلومة''.

وتابع نبيل القروي موجها سلسلة من الاتهامات للحركة ''أرفض التحالف معكم ومع حزبكم حركة النهضة لما تعلّقت بكم من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة جراء الاغتيالات وذهب ضحيّتها الشهيد شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي والشهيد لطفي نقض وخيرة شباب تونس من أمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل.. وبعد أن تواطأتم في التغرير بشباب تونس وتسفيرهم إلى محرقة سوريا.. ولأنّكم استغلّيتم الديمقراطيّة ومؤسّسات الدّولة وحاولتم تمرير قانون إقصائيّ مخالف للدستور بهدف السّطو على إرادة الشّعب التّونسي والانفراد بالحكم للبقاء فيه ومنع التّداول السلمي على السلطة..''.

واتهم نبيل القروي، صراحة، الحركة، بالوقوف وراء اعتقاله وإبقائه في السجن، ''مستعينين في ذلك بالجناح القضائي لجهازكم السريّ الذّي يمكّنكم من الحكم على أيّ شخص في تونس ويمنع الوصول إلى الحقيقة مثلما هو الحال في ملفّ اغتيال الشهداء شكري بلعيد ومحمّد البراهمي''.

وأضاف نبيل القروي ''أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّ الشّعب التّونسي يحتاج إلى "المقرونة" والصحّة والتعليم والتغذية والحريّة والتشغيل. 

وتابع نبيل القروي "تريدون أن يعيد الشعب انتخابكم رغم أنكم خلقتم أكبر ماكينة تفقير وحقارة وتهميش في تاريخ البلاد، ولأنّكم نجحتم في إضعاف وتفكيك الدولة وهي خبرة يشهد لكم بها كل العالم''.
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