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منوعات

ركاب احتجزتهم سيول في الأراضي المقدسة.. شاهد ماذا حدث لهم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
سيول مكة
سيول مكة
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عزة عاطف
وسط سيول عارمة احتجزت سيارتهم بين المياه، عانى مواطنون سعوديون من لحظات كادت تودي بحياتهم بعد أن غرقت السيارة وهم لا حول لهم ولا قوة، وبمعجزة من معجزات أرض الله المقدسة تم إنقاذهم بأعجوبة. 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المواطنين احتجزتهم السيول في الحسينية بمكة المكرمة، نتيجة سقوط أمطار غزيرة تم التحذير منها مسبقًا، ويبدو أن السيارة قد غرقت بالكامل إلا الجزء العلوي الصغير. 

حاول بعض الأشخاص مد يد العون، وألقوا بالحبال إلى المواطنين الذين احتجزوا في وجه التيار العنيف، أمسك أولهم بالحبل وكان على وشك السقوط على وجه والانجراف مع مياه السيول. 

وصلوا جميعًا بسلام بعدما أمسكوا بالحبل وحاولوا الوصول إلى منطقة آمنة يستطيعون الوقوف فيها، جدير بالذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية قد حذر من سقوط أمطار شديدة على مناطق متفرقة من مكة والقنفذة.
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