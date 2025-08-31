قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
توك شو

المرشحون لخلافة ريبيرو فى تدريب الأهلي.. وترقب لاجتماع حاسم

المدير الفني البرتغالي ريكاردو ريبيرو
المدير الفني البرتغالي ريكاردو ريبيرو
هاجر ابراهيم

يعيش النادي الأهلي حالة من الترقب والتغييرات الفنية في أعقاب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث بات رحيل المدير الفني البرتغالي ريكاردو ريبيرو شبه محسوم، في انتظار حسم الملف القانوني الخاص بفسخ التعاقد والشرط الجزائي.

وكشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الأهلي دخل مرحلة حاسمة تتطلب التعاقد مع مدير فني يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات القارية والمحلية، مشيرًا إلى أن النادي يدرس عدة أسماء بارزة لتولي القيادة الفنية.

وأوضح عبد الناصر أن اسم الكابتن حسام البدري يبرز بقوة داخل أروقة النادي، ويحظى بدعم عدد من الأصوات نظراً لتاريخه مع الأهلي وقدرته على إدارة النجوم. كما أشار إلى صعود أسهم الكابتن علي ماهر، المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، والذي يقدم أداءً لافتًا هذا الموسم.

وفي الوقت ذاته، لم يُستبعد استمرار الكابتن عماد النحاس كمدير فني مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي، في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، فيما يبقى اسم المدرب جوميز مطروحًا لكن بحظوظ أقل.

وأشار عبد الناصر إلى أن اجتماعًا حاسمًا سيُعقد خلال ساعات بين رئيس النادي محمود الخطيب والمشرف على ملف الكرة زكريا ناصف، لحسم هوية المدرب الجديد، وسط توقعات بإعلان القرار النهائي خلال أيام.

النادي الأهلي الأهلي ريكاردو ريبيرو حسام البدري علي ماهر

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

