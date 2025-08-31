المرشحون لخلافة ريبيرو فى تدريب الأهلي.. وترقب لاجتماع حاسم

يعيش النادي الأهلي حالة من الترقب والتغييرات الفنية في أعقاب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث بات رحيل المدير الفني البرتغالي ريكاردو ريبيرو شبه محسوم، في انتظار حسم الملف القانوني الخاص بفسخ التعاقد والشرط الجزائي.

وكشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الأهلي دخل مرحلة حاسمة تتطلب التعاقد مع مدير فني يمتلك خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات القارية والمحلية، مشيرًا إلى أن النادي يدرس عدة أسماء بارزة لتولي القيادة الفنية.

وأوضح عبد الناصر أن اسم الكابتن حسام البدري يبرز بقوة داخل أروقة النادي، ويحظى بدعم عدد من الأصوات نظراً لتاريخه مع الأهلي وقدرته على إدارة النجوم. كما أشار إلى صعود أسهم الكابتن علي ماهر، المدير الفني الحالي لسيراميكا كليوباترا، والذي يقدم أداءً لافتًا هذا الموسم.

وفي الوقت ذاته، لم يُستبعد استمرار الكابتن عماد النحاس كمدير فني مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي، في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات، فيما يبقى اسم المدرب جوميز مطروحًا لكن بحظوظ أقل.

وأشار عبد الناصر إلى أن اجتماعًا حاسمًا سيُعقد خلال ساعات بين رئيس النادي محمود الخطيب والمشرف على ملف الكرة زكريا ناصف، لحسم هوية المدرب الجديد، وسط توقعات بإعلان القرار النهائي خلال أيام.