قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي بشأن رحيل خوسية ريبيرو مدرب النادي الاهلي.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر تصريحات إذاعيه:"الإدارة هي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله ولكن في النهاية هي اللي هتتحاسب".

وكان قد شنّ عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا قويًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز، معبرًا عن استيائه من الأداء الذي وصفه بـ"الباهت" و"غير المقبول".

وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورتس":"اللي حصل مع الأهلي صعب جدًا. طبيعي أي لاعب يخسر أو يكون مش موفق، لكن الجدعنة والرجولة والانتماء مش محتاجين موهبة.. دي أساسيات لازم تبقى موجودة في لاعب الأهلي".

وأضاف: "المدير الفني ممكن يغلط في التشكيل، لكن لازم يوظف اللاعبين صح. أشك إن ريبيرو فاهم فعليًا إمكانيات اللاعبين أو يعرف يوظفهم بالشكل السليم داخل الملعب".

وتابع:"مفيش أي ثبات في التشكيل، ريبيرو لسه بيجرب. الفريق مش بيضغط على الكورة، واللاعب بدل ما يضغط بيحلق! ده ماينفعش يحصل في الأهلي".

واختتم متعب حديثه مؤكدًا: "الضغط على الكرة محتاج رجولة، وده مش موجود في لاعيبة الأهلي النهاردة. الفريق مش قادر يطلع بالكورة، مفيش حركة، ومفيش خلق للمساحات.. الأداء لا يليق بالنادي الأهلي".

سيد عبد الحفيظ الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يهزم أمام بيراميدز بثنائية.. هل يقترب رحيل ريبيرو؟

للنشر 8 ص// النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

النباتيون أقل عرضة للإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.. ما السبب؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف.. إيه الحكاية؟

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد