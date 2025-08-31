قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الضوضاء والـ دي جي.. طليق علا غانم يواجه هذه العقوبات وفقا للقانون

طليق علا غانم
طليق علا غانم
حسن رضوان

أثار خبر القاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي طليق الفنانة علا غانم لقيامه بإزعاج جيرانه، تساءلات عديدة من جانب المواطنين حول العقوبات التي تنتظره بسبب استخدامه دي جي بصوت عال بدون تصريح 

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبات إزعاج الجيران، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون رقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها في عدد من الحالات التي تؤذى الجيران.

عقوبات استخدام الدي جي بصوت عالي بدون ترخيص

تنص المادة 36 من قانون البيئة، على أنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة.

فيما، تنص المادة 39، على أن تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وحددت المادة 86 من قانون البيئة عقوبة مخالفة أحكام هاتين المادتين، ونصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (39) من هذا القانون، وللمحكمة أن تقضى بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر، وفى حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.

عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات

ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاـ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية، طبقا لقانون العقوبات:

(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.

(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.

(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.

(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير إذن.

طليق الفنانة علا غانم الأجهزة الأمنية الجيزة إزعاج جيرانه عقوبات إزعاج الجيران الدي جي

