سيد عبد الحفيظ: إدارة الأهلي صاحبة القرار سواء بقاء ريبيرو أو رحيله
الثقة انهارت .. أحمد شوبير يكشف مصير ريبيرو مع الأهلي
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
حوادث

عيد الميلاد كلمة السر.. طليق الفنانة علا غانم في ورطة أمام النيابة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

تباشر النيابة العامة بعد قليل التحقيق مع طليق الفنانة عُلا غانم بعد القبض عليه لإزعاجه جاره باستخدام دي جي خلال حفلة عيد ميلاده. 

الأجهزة الأمنية 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات القبض على طليق الفنانة عُلا غانم في فيلته بمدينة أبو النمرس.

وأشارت التحريات إلى أن طليق علا غانم ألقي القبض عليه بتهمة الإزعاج بعد تشغيل "دي جي" بصوت مرتفع دون ترخيص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة  إخطارًا من مركز شرطة أبو النمرس، بتقديم طبيب بلاغًا يتضرّر فيه من جاره عبدالعزيز. ح. ع طليق الفنانة عُلا غانم، بسبب الإزعاج.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام المشكو في حقه بإقامة حفل عيد ميلاد داخل فيلته، مستخدمًا "دي جي" دون الحصول على تصريح، وتم التحفظ عليه وعلى مُنظم الحفل.

تحرّر المحضر اللازم بالواقعة 

تعمد ازعاج الغير باستخدام اجهزة الاتصالات

ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

