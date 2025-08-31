العمل متواصل طوال الليل .. جهود كبيرة من وزارة النقل لرفع قطار مطروح وإعادة حركة القطارات

تواصل هيئة السكة الحديد أعمال رفع عربات القطار الروسى رقم 1935 بخط مطروح وذلك بعد الحادث الذى تعرض له وخروج 7 عربات عن القضبان مما أسفر عن إصابة 103 أشخاص ، بالإضافة إلى 3 وفيات.

حيث تم رفع جميع عربات القطار من شريط السكة الحديد وجارى إصلاح خط السكة الحديد الذى تعرض للكسر

كانت محافظة مطروح قد شهدت ، أمس، حادثًا مروعًا إثر انفصال الجرار عن العربتين الأولى والثانية في أحد القطارات، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين،

وقد تسبب الحادث في تلف جزء من قضبان السكة الحديدية بطول نحو 15 مترًا، الأمر الذي سيؤخر عودة حركة القطارات إلى طبيعتها لمدة ثلاثة أيام، رغم رفع القطار واستئناف الحركة بشكل جزئي.