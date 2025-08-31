قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العمل متواصل طوال الليل .. جهود كبيرة من وزارة النقل لرفع قطار مطروح وإعادة حركة القطارات

حادث قطار الضبعة
حادث قطار الضبعة
ايمن محمود

تواصل هيئة السكة الحديد أعمال رفع عربات القطار الروسى رقم 1935 بخط مطروح وذلك بعد الحادث الذى تعرض له وخروج 7 عربات عن القضبان مما أسفر عن إصابة 103 أشخاص ، بالإضافة إلى 3 وفيات.

حيث تم رفع جميع عربات القطار   من شريط السكة الحديد   وجارى   إصلاح خط السكة الحديد الذى تعرض للكسر 

كانت محافظة مطروح  قد  شهدت ، أمس، حادثًا مروعًا إثر انفصال الجرار عن العربتين الأولى والثانية في أحد القطارات، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين، 

وقد تسبب الحادث في تلف جزء من قضبان السكة الحديدية بطول نحو 15 مترًا، الأمر الذي سيؤخر عودة حركة القطارات إلى طبيعتها لمدة ثلاثة أيام، رغم رفع القطار واستئناف الحركة بشكل جزئي.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

ريبيرو

إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

أحمد بدوي

«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

ترشيحاتنا

وزير المالية

بالأرقام .. كيف زادت حصيلة الضرائب في مصر خلال عام .. المالية توضح مخططات خفض الدين الخارجي

الزكاة

فتاوى تشغل الأذهان.. الفرق بين مصارف الزكاة والصدقات.. وكيفية الإجابة على سؤال: من خلق الله؟

صورة ارشيفية

العدودة في رثاء الراحلين.. الوجع الذي يسكن وجدان الأقصر

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد