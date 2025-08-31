مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو

طمأنت الفنانة ميرنا وليد جمهورها بعد الشائعة التي ترددت مؤخرًا عن وفاتها، معربة عن استيائها الشديد من تلك الأخبار المغلوطة.

وقالت ميرنا وليد في لقاء خاص مع قناة صدى البلد: "كل شوية يطلع عليّ شائعات وفاة.. حاجة صعبة، وخايفة لما أتوفى فعلًا محدش يصدق من كتر إشاعات الوفاة. هما مستعجلين ليه بجد؟!.. حقيقي لا تعليق".

وأضافت ميرنا وليد موضحة سبب قلة أعمالها الفنية خلال السنوات الماضية:

"أنا ظلمت الفن فترة.. لكن الأمومة وبناتي أهم حاجة في حياتي، وما ندمتش على القرار، لأني لازم أديهم كل الاهتمام".

عن أعمالها الجديدة

بدأت النجمة ميرنا وليد تصوير مشاهدها في مسلسل الفانتازيا الأسطوري "إيرمج: قرن الشيطان"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، بمشاركة النجمة إلهام شاهين، ليكون ثاني عمل يجمع بينهما بعد مسلسل قصة الأمس.

المسلسل يعد ملحمة درامية تنتمي لعالم الفانتازيا بتقنيات عالمية، حيث تدور أحداثه حول مملكتين من الجن في أعماق الأرض يدخلان في صراع شرس، يستقطب كل منهما عددًا من البشر ليكونوا تحت سيطرته. وتتصاعد الأحداث حتى تصل إلى معركة حربية كبرى تكشف العديد من الأسرار المتعلقة بالماضي والمستقبل.

ومن المتوقع أن يستغرق التصوير وقتًا طويلًا لاعتماده على الإبهار البصري من خلال الديكورات والملابس والإكسسوارات، فضلًا عن الخدع البصرية والجرافيك، في محاولة لمحاكاة الإنتاجات العالمية.

المسلسل من بطولة: ميرنا وليد، محمد سليمان، محمد عبدالجواد، مع انضمام النجمة إلهام شاهين لاحقًا، مدير التصوير: أيمن محمود، ومن إخراج: مصطفى الجزار.