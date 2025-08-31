تشييع جثمان ضحية قطار مطروح ابن المنوفية في مسقط رأسه بقويسنا

شيع العشرات من أهالي قرية ابنهس بمركز قويسنا في محافظة المنوفية جثمان ضحية قطار مطروح راغب سعد.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثمان في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد حيث تم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين أكدوا أن ابن قريتهم كان يتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة حيث كان يعمل في مقهي وكان معروف بين الجميع.

فيما انهارت زوجته التي أكدت أنهم كانوا عائدين من المصيف مع أبناءهم وفجأة انقطعت الكهرباء عن القطار وبعد ذلك فوجئوا بانقلاب القطار.

وأكدت الزوجة، أنه كان معها أبناءهم وقام الأهالي بتحطيم الزجاج من أجل إخراجهم من القطار.

وأوضحت أنها ظلت تبحث عن زوجها وأبنائها ولكن دون نتيجة حيث اكتشفت أن ابنها ذهب إلي المستشفي مصابا بينما توفي والدهم.

وكانت محافظة مطروح قد شهدت حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلي القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما أدى إلى إنقلاب ٢ عربة منها و وقوع عدد من الإصابات والوفيات.