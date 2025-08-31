قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غارات الاحتلال تتصاعد في مدينة غزة.. 100 شهيد خلال 24 ساعة
بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس
الداخلية تعيد الانضباط بالطرق.. 134 سائقا يتعاطون مخدرات في قبضة الأمن
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: الإخوان يقودون حملة ممنهجة للاعتداء على السفارات المصرية في أوروبا
غيابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري المصري
غيابات اضطرارية.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة
هل يمكن المطالبة بحقوقك بدون عقد؟ قانون العمل الجديد يجيب
شائعة تحولت لـ ترند عالمي.. ترامب الأكثر تداولا علي منصات التواصل| ما السبب؟
ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل إلى اتفاق أمني الشهر المقبل
برلماني: رفض أمريكا تأشيرات الوفد الفلسطيني «انتهاك صارخ» للأعراف الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

منافذ وقوافل وشوادر وسلاسل ومكاتب.. مفاجآت الداخلية من مبادرة كلنا واحد

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أعلنت وزارة الداخلية عن خبر سار للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، حيث قرّرت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد لتوفير المستلزمات المدرسية مع إستمرار توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وكشف البيان أنه تم التوسع فى عدد المنافذ المشاركة فى المبادرة لتصبح (55 سلسلة تجارية – 117 مكتبة - 113 شادر"رئيسى وفرعى" - 114 قافلة متحركة) بإجمالى 2931 منفذ.. على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1150) منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

