إمام وخطيب بالأوقاف : السيدة نفيسة عاشت حياة زهد وعبادة

كشف الشيخ جمال إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، قصة حياة السيدة نفيسة، مشيرا إلى أنها وُلدت في مكة المكرمة، ونشأت في المدينة المنورة، حيث عاشت بالقرب من جدها النبي ﷺ، في كنف أسرة عُرفت بالصلاح والتقوى.

وقال جمال إمام، خلال لقاء له لبرنامج “باب رزق”، عبر فضائية “دي أم سي”، ان السيدة نفيسة عاشت حياة زهد وعبادة، فكانت تصوم النهار وتقوم الليل، كما حرصت خلال رحلتها على زيارة مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتابع أنه رويت عنها مواقف روحانية تعكس مكانتها وفضلها، قبل أن تختتم حياتها في مصر، تاركة أثرًا عميقًا في وجدان محبي آل البيت.

