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رياضة

ريفر بليت يتقدم 1-0 أمام بوكا جونيورز في الشوط الأول.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
صدى البلد
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نور عادل
نجح فريق ريفر بليت الأرجنتيني في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه بوكا جونيورز متقدمًا1-0 بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس على ملعب المونيمونتال.

سجل الهدف رافئيل سانتوس وذلك من ركلة جزاء بالدقيقة 8.

وجاء تشكيل ريفر بليت كالتالي:

أرماني، مونتيل، كوارتا، بينولا، كاسكو، بيريز، بالاسيوس، فيرنانديز، نيكولاس دي لا كروز، بوري، وماتياس سواريز.

بينما جاءت تشكيلة بوكا جونيورز كالآتي:

أندرادا، ويجاندت، لوبيز، إزكويردوز، ماس، سولدانو، ماركوني، كابالدو، رينوسو، ماك أليستر، وأبيلا.
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