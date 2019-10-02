ريفر بليت يتقدم 1-0 أمام بوكا جونيورز في الشوط الأول.. فيديو

نجح فريق ريفر بليت الأرجنتيني في إنهاء الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه بوكا جونيورز متقدمًا1-0 بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس على ملعب المونيمونتال.
سجل الهدف رافئيل سانتوس وذلك من ركلة جزاء بالدقيقة 8.
وجاء تشكيل ريفر بليت كالتالي:
أرماني، مونتيل، كوارتا، بينولا، كاسكو، بيريز، بالاسيوس، فيرنانديز، نيكولاس دي لا كروز، بوري، وماتياس سواريز.
بينما جاءت تشكيلة بوكا جونيورز كالآتي:
أندرادا، ويجاندت، لوبيز، إزكويردوز، ماس، سولدانو، ماركوني، كابالدو، رينوسو، ماك أليستر، وأبيلا.