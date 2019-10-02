السعودية: تعليق الدراسة في جازان وصبيا لسوء الأحوال الجوية

أعلن مدير تعليم جازان إبراهيم النعمي تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس تعليم جازان وصبيا بالمملكة العربية السعودية.





وأضاف إبراهيم النعمي، أنَّه ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا، فقد وجَّه أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس جازان وصبيا.



