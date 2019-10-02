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أخبار العالم

السعودية: تعليق الدراسة في جازان وصبيا لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:13 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن مدير تعليم جازان إبراهيم النعمي تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس تعليم جازان وصبيا بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف إبراهيم النعمي، أنَّه ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا، فقد وجَّه أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بجميع مدارس جازان وصبيا.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية، على 6 مناطق بالمملكة، وستكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).
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