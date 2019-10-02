بعد تسمم 18 حالة في الإسكندرية.. «البيطريين» توضح بديل الفسيخ

قالت شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء، إن السردين المملح يُعد البديل الآمن للفسيخ، وذلك لأنه الأعلى في احتوائه على الأوميجا 3 والذي له دور فعال في حماية القلب والشرايين ، وخلايا المخ التي تتكون في أغلبها من الدهون.





ونصحت شيرين زكي، بتناول أسماك السردين بانتظام للأشخاص المصابين بالأنيميا وفقر الدم ، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين ب12، والذى يساعد فى الحفاظ على صحة الأعصاب والخلايا.





وأشارت شيرين زكي، إلى أن أبحاث السرطان أثبتت أن تناول الكالسيوم وفيتامين (د) يكون مفيدًا جدًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم، ويعد السردين حسب هذه الدراسة من أفضل الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د).





وأوضحت شيرين زكي، يعمل السردين على تخفيف الوزن بصورة واضحة، حيث يحتوى على نسبة كبيرة من البروتينات، كما أنه يعد من الأسماك منخفضة السعرات الحرارية.





ونوهت شيرين زكي، إلى أن السردين يقدم للجسم كميات كبيرة من البروتين وغني بالأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تقلل من فرصة الإصابة باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق والتوتر، تساعد الدهون والبروتينات الصحية الموجودة داخل السردين على تنظيم مستوى السكر في الدم.





ولفتت شيرين زكي، إلى أن السردين يعمل على تحسين مناعة الجسم ، حيث يساعد زيت السمك على زيادة عدد خلايا المناعة في الجسم، و يحتوي السردين على السيلينيوم الذى يحمى من الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الغدة الدرقية.





وحصرت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، الأضرار الناجمة عن تناول السردين في الإفراط في تناوله ، وتظهر على شكل أعراض الإسهال والتقيؤ والتسمم، وارتفاع في معدلات ضغط الدم، والإصابة بمرض الارتكاريا.، وارتفاع نسبة حمض البوليك في الجسم، والإصابة بمرض النقرس.





وأعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مركز السموم بمستشفيات الجامعة، استقبل مؤخرًا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ في هذه الفترة، لاسيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة.