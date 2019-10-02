منتخب مصر للطائرة يهزم إيران 3-1 في كأس العالم باليابان

هزم منتخب مصر للكرة الطائرة نظيره الإيراني 3-1 في ثاني مباريات الفراعنة خلال مشوارهم ببطولة كأس العالم المقامة في اليابان بالفوز على أستراليا.





وتفوق منتخب مصر للكرة الطائرة بـ 3 أشواط مقابل شوط واحد حيث جاءت نتيجتها على النحو التالي :[22-25 ، 26-24 ، 25-18 ، 26-24].





وتضم بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة 14 لاعبا هم أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى ستة أفراد هم الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودى طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلى مديرا للمنتخبات الوطنية .





منتخب مصر للكرة الطائرة يلعب البطولة التى يشارك فيها 12 منتخبا، دورى من دور واحد، بخوض 11 مباراة فى 15 يوما، ويحصل على 4 أيام راحة خلال البطولة.



