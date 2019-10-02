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رياضة

تشيلسي يبحث عن فوزه الأول أمام ليل في دورى أبطال أوروبا.. الليلة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
تشيلسي
تشيلسي
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إسراء أشرف
يحل فريق تشيلسي الإنجليزي، ضيفًا، على نظيره ليل الفرنسي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دورى أبطال اوروبا.

ويدخل تشيلسي مواجهة اليوم، باحثًا عن فوزه الأول بالبطولة، بعدما خسر أمام فالنسيا 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب الفرنسي، نجولو كانتي، بسبب الإصابة، لكنه سيخضع لاختبار لياقة قبل مواجهة اليوم، للتأكد من مشاركته أو عدمها.

وفي سياق المجموعة ذاتها، يحل فريق أياكس أمستردام الهولندي، ضيفًا على نظيره فالنسيا الإسباني، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "ميستايا".

ويتقاسم أياكس وفالنسيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي تشيلسي وليل في مركزي الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.
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