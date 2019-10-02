أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي

دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء كوريا الشمالية إلى "الكف عن الأعمال الاستفزازية" والالتزام بالمفاوضات النووية وذلك بعدما أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.



وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية في روما: "ندعو كوريا الشمالية إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية واحترام تعهداتها بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تواصل مشاركتها في المفاوضات الجوهرية المستمرة كي تفعل ما يتعين عليها لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها".



وذكرت كوريا الجنوبية أن الصاروخ ربما انطلق من غواصة، وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان كوريا الشمالية عن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.