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فن

نرمين الفقي تستعيد شبابها.. ومتابعون: أنتِ عندك كام سنة؟

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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شيرى نبيل
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة للفنانة نرمين الفقي من أحدث جلسة تصوير لها قامت بنشرها على حسابها في إنستجرام.

وعبر المتابعون عن إعجابهم بإطلالتها واستعادتها شبابها حيث علق بعضهم على الصور قائلا: نرمين .. أنت عندك كام سنة".

وظهرت نرمين الفقي بإطلالة أنيقة ببلوزة باللون الروز الباستيل وبنطلون بفتحة من الجنب مع شنطة بنفس لون إطلالتها، واعتمدت مكياجا هادئا جدا مناسبا للألوان التي ارتدتها.

نرمين الفقي تبلغ من العمر 47 عاما حيث ولِدت في 21 يونيو من عام 1972 في مدينة الإِسكندرِية ولكنها تبدو أصغر كثيرا من سنها.

نرمين الفقي تستعيد شبابها.. ومتابعون: أنتِ عندك كام سنة؟
نرمين الفقي تستعيد شبابها.. ومتابعون: أنتِ عندك كام سنة؟
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