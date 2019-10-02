بـ ترتر ملون.. رنا سماحة فى أحدث ظهور لها بالأوبرا

نشرت الفنانة رنا سماحة ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من حفلها الأخير بالأوبرا.



وأطلت رنا سماحة بفستان طويل بدون أكمام من الترتر الملون والشيفون الأسود المدرج، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ.



وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها، واعتمدت فى الميكب على اللون الفوشيا والذهبى كآيشادو للعيون ورموش سوداء وأحمر شفاه باللون الفوشيا.



ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بخاتم لليد لإكمال إطلالتها الجذابة.

