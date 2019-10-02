بـ 16 مليون جنيه.. إحباط تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية في ميناء الإسكندرية

نجح رجال الجمارك بميناء الإسكندرية البحري، في إحباط محاولة تهريب 20 مليون قرص مكملات غذائية وفيتامينات داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري، بقيمة رسوم جمركية مستحقة عليها بــ 16 مليون جنيه.





ووردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام إحدى شركات الشحن والتجارة الكائن مقرها بالقاهرة، باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات، وبداخلها أصناف مخالفة ومحظور دخولها للبلاد بقصد تحقيق أرباحًا غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 50 ألف عبوة مكملات غذائية (فيتامينات) بإجمالي 20 مليون قرص محظور استيرادها، وزنت 12 طنا، دون الحصول على موافقات من الجهات المختصة والتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.



