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مرأة

بـ ألوان السما.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة درة، ستوري جديدة لها برفقة أصدقائها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت بها بفستان طويل باللون الأزرق والأبيض وبأكمام شفافة ومفتوح من الساق، وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الأبيض.

وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها، وأعتمدت فى الميكب على الالوان الترابية كأيشادو للعيون ورموش سوداء ،وأحمر شفاة باللون البينك.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد، وعقد ابيض حول الرقبة لأكمال إطلالتها الأنيقة.
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